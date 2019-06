Bonisoli, nuove linee guida volontari

(ANSA)- ROMA, 1 GIU - Arrivano nuove linee guida "a tutela" dei volontari impiegati nei musei. Lo annuncia il ministro della cultura Bonisoli, che oggi ha firmato un atto d' indirizzo con nuove regole per l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare convenzioni. "A breve - dice Bonisoli - il Mibac predisporrà uno schema di bando per regolamentare nel dettaglio le convenzioni tra le associazioni di volontariato. Sarà fatta anche una verifica sui bandi pendenti con revoca di quelli che non corrispondono all'atto d'indirizzo".