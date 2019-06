Uffizi:da 4 giugno tornano aperture sera

FIRENZE, 1 GIU - Gli Uffizi visitabili di sera, per una passeggiata tra i capolavori dell'arte o anche per un aperitivo, sulla terrazza del museo collocata sopra la Loggia dei Lanzi. Tornano dal 4 giugno le aperture serali estive del museo: fino al 24 settembre, ogni martedì sarà possibile entrare nella speciale fascia oraria delle 19-22 (unica eccezione il 13 agosto, data in cui non sarà attiva l'apertura). Il prezzo del biglietto sarà 20 euro, lo stesso per l'ordinario accesso al museo previsto nel periodo annuale di alta stagione.