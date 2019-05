Vasco, 'canto per restare vivo'

MILANO, 31 MAG - "Sei volte allo stadio San Siro, non lo aveva mai fatto nessuno. Neppure Vasco Rossi". Gli occhi azzurri sono nascosti dietro lenti specchiate d'oro ma mentre pronuncia questa battuta è tutto il volto a illuminarsi. Vasco, "l'unica rockstar italiana" (come ripete a se stesso sorridendo) presenta a Milano il nuovo tour dei record e nella stanza sembra l'unico davvero sorpreso. "Non mi sarei mai aspettato di arrivare a tanto, non immaginavo neppure un decimo del successo ottenuto. E invece guardatemi, sono ancora qui, sono vivo e sto anche bene", rassicura il giorno prima della partenza di 'Vasco Non Stop Live 2019', sei concerti allo stadio di Milano (1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno) e due appuntamenti a Cagliari (il 18 e 19 giugno). Sono passati 29 anni dalla prima volta a San Siro, era il 10 luglio 1990 e quel pezzo di storia si chiamava 'Fronte del palco'. "Cantare è il mio modo per restare lucido, per restare in forma. Insomma, per restare al mondo".