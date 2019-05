Il cardellino di Donna Tartt al cinema

ROMA, 31 MAG - Dopo il grande successo del romanzo "Il cardellino" di Donna Tartt, vincitrice del premio Pulitzer del 2014 nella categoria Fiction il prossimo autunno arriva al cinema la trasposizione cinematografica, con protagonista Nicole Kidman, di cui è già possibile vedere il trailer online. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 10 ottobre 2019. Dalla Warner Bros. Pictures e Amazon Studios l'adattamento per il grande schermo del romanzo amato in tutto il mondo vincitore anche della Medaglia Andrew Carnegie per l'Eccellenza nella Fiction. Diretto dal regista John Crowley, fa parte del film un cast multigenerazionale guidato da Ansel Elgort nel ruolo di Theo Decker e dall'attrice premio Oscar in quello della Sig.ra Barbour. Theodore "Theo" Decker aveva 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. La tragedia cambiò il corso della sua vita. Nel mezzo di tutto ciò, si aggrappa ad un oggetto di speranza, ricordo di quel giorno, il quadro di un uccellino