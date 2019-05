Gipi protagonista a Palazzo Blu a Pisa

PISA, 31 MAG - E' il fumettista Gipi il protagonista della mostra estiva di Palazzo Blu, il museo di arte contemporanea che si trova nel cuore del centro storico di Pisa. Al secolo Gian Alfonso Pacinotti, nato a Pisa nel 1963, Gipi è un talento poliedrico e uno dei maggiori protagonisti della scena culturale italiana. La mostra, intitolata 'Gipi. Storie d'artista', resterà aperta dal 15 giugno al 13 ottobre. L'esposizione propone un'ampia selezione di tavole originali (più di 90 disegni) da alcuni dei suoi maggiori successi: "Esterno notte", "La terra dei figli", "Appunti per una storia di guerra". Una selezione di opere, curata da Giorgio Bacci, che permette di entrare nel mondo creativo dell'artista, in un susseguirsi appassionante di tecniche e stili differenti. Gipi è un fumettista, ma è anche scrittore, illustratore e regista. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi in prestigiosi concorsi letterari e artistici di caratura internazionale.