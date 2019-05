Lucci, in Realiti lo show planetario

ROMA, 31 MAG - Realiti - Siamo tutti protagonisti è il titolo del programma condotto da Enrico Lucci, in onda su Rai2 a partire da mercoledì 5 giugno alle ore 21.20 in diretta. La trasmissione presentata a Viale Mazzini da Carlo Freccero, direttore di rete, mira ad essere il primo "Truman show dell'informazione" targato Rai2. Un conduttore 'pazzo' che si è autoconvinto di condurre un reality che nessuno gli ha mai chiesto e inconsapevoli concorrenti, che non hanno mai chiesto di parteciparvi. Tre "saggi" (giudici), che rappresentano le tante anime del paese - l'attrice e regista Asia Argento, il rapper in forte ascesa Luchè e lo scrittore Aurelio Picca e una giuria popolare - commentano i servizi in onda esprimendosi su vari temi di attualità della puntata, con una parodia delle votazioni onnipresenti nei programmi tv. Al termine di ogni puntata il conduttore proclama il vincitore ma assegnerà un bonus (di 1000 punti) e il suo voto sarà decisivo. "Obiettivo è raccontare il reality planetario in cui tutti siamo immersi"