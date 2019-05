'Musica senza barriere' a Ravenna

RAVENNA, 31 MAG - "La musica non è solo un atto estetico, ma anche etico": Riccardo Muti aveva risposto così a chi gli chiedeva il perché di quel concerto nel carcere di Ravenna ad agosto 2018. Una lezione che i giovani della 'sua' Orchestra Cherubini, a meno di un anno di distanza, fanno propria, raccogliendo il testimone con 22 concerti in 13 luoghi della città e provincia destinati al volontariato, alla cura e al recupero delle persone, tra cui il carcere e l'ospedale. 'La musica senza barriere', che è anche un dono della Cherubini a Ravenna Festival nell'anno in cui se ne festeggia la 30/a edizione e alla città che è residenza estiva dell'orchestra, vedrà impegnate una varietà di formazioni da camera - quartetti d'archi, ensemble di viole o contrabbassi, duo di fiati, solisti e molto altro ancora - in programmi che spaziano da Bach, Mozart, Rossini a Nino Rota, Ennio Morricone, Hans Zimmer. Il primo appuntamento, domenica 2 giugno, è significativamente quello nel cortile esterno della Casa Circondariale di Ravenna