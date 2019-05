Elena Soffia Ricci al Giffoni Film Fest

SALERNO, 31 MAG - Elena Sofia Ricci sarà al Giffoni Film Festival in programma dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Attrice dai mille volti: quello impegnato del teatro - l'ultima tournée con Vetri rotti di Arthur Miller - quello acclamato della fiction - basti pensare al grande successo su Rai1 per Che Dio ci aiuti 5 nei panni di Suor Angela - quello del cinema con cui conquista nel 2018 il terzo Nastro d'Argento - assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici - e nel 2019 il terzo David di Donatello come migliore attrice protagonista per il ruolo di Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino. Venerdì 26 luglio, incontrerà i giurati della 49esima edizione del Gff per condividere con loro domande e curiosità. Ad accoglierla in Sala Truffaut non solo il calore e l'affetto dei ragazzi ma anche il Premio Giffoni Experience Award. I masterclassers della sezione Cult, invece, avranno l'opportunità di seguire con lei una lezione di cinema e interpretazione di recitazione.