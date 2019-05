Ovadia e Vergassola a Festival Parola

CHIAVARI (GENOVA), 30 MAG - Più che uno spettacolo, quello di Moni Ovadia e Dario Vergassola per il Festival della Parola di Chiavari è una chiacchierata al bar tra persone che si stimano e che, ognuno per suo conto, disquisiscono sull'ebraismo e sui luoghi comuni che accomunano ebrei e liguri. Parola di Vergassola e Ovadia incontrati a poche ore dal debutto nazionale del loro 'Un ebreo, un ligure e l'ebraismo' appuntamento che chiude la giornata inaugurale del Festival della Parola. "Si parla ancora di ebrei perché la questione non è mai stata risolta - spiega Ovadia -: l'ebreo è l'altro rispetto al mondo". Lo spettacolo, dicono, "o meglio l'idea dello spettacolo, nasce da una telefonata. Ci siamo subito capiti: come possiamo fare per continuare a pagare i mutui?". Giunto alla VI edizione, il Festival della Parola di Chiavari è stato inaugurato con un flash mob degli studenti sul tema della caduta del Muro di Berlino.