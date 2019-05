Baby K torna con nuovo singolo La Playa

ROMA, 30 MAG - Esce il 31 maggio, in radio e in digitale, "Playa", il nuovo singolo di Baby K dal sound caraibico. "Playa", prodotto da Zef, si candida ad essere la nuova hit che dominerà l'estate come successo per "Roma-Bangkok" (9 dischi di platino), "Voglio ballare con te" (4 dischi di platino) e "Da zero a cento" (3 dischi di platino). Baby K ha all'attivo 17 dischi di platino e 2 dischi d'oro ed è la prima artista italiana ad avere più di 1 milione di iscritti su YouTube con oltre 735 milioni di views.