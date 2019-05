Pets 2, arriva l'uragano 'bambino'

ROMA, 30 MAG - A tre anni dal primo capitolo, 875 milioni di dollari nel mondo, torna il piccolo terrier più ansioso dell'universo animato, Max, insieme ai suoi scatenati amici animali domestici (e non) in Pets 2 - Vita da animali di Chris Renaud, 10/o titolo prodotto dalla 'casa' di Cattivissimo me e I Minions, la Illumination. Il film, in sala dal 6 giugno con Universal (rientra nel programma delle pellicole promosse da Moviement, per allungare la stagione cinematografica), ruota intorno a una delle sfide più comuni vissute da molti 'pets', abituati a stare da soli con i padroni: confrontarsi con l'arrivo in famiglia di un 'cucciolo' umano, con cui dividere le coccole e 'il territorio'. In un mix di humour a misura di bambino, action e citazioni che gli adulti si possono divertire a cogliere, Max (doppiato in italiano da Alessandro Cattelan) deve imparare ad abituarsi a Liam, primo figlio della sua padrona Katie e del fresco marito Chuck.