Nuova Traviata di Zeffirelli per l'Arena

ROMA, 30 MAG - C'è Franco Zeffirelli che, a 96 anni, firma la sua dodicesima 'Traviata' con le coreografie di Giuseppe Picone; c'è Daniel Oren come direttore musicale sul podio per 25 serate; c'è il gala per i 50 anni di Placido Domingo all'Arena, c'è Bolle and Friends che raddoppia con due serate, a indicare il nuovo corso sotto la guida del sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia dell'Arena di Verona Opera Festival 2019 (21 giugno-7 settembre), col risultato che alcune serate sono già, per la prima volta da anni, sold out, a cominciare dalla prima del 'Trovatore' con Anna Netrebko. Per la Gasdia questa direzione è una grande emozione, come sottolinea lei stessa, ricordando il suo legame con Verona, dove è cresciuta, e l'Arena dove a 5 anni ha assistito alla prima opera, a 16 è entrata far parte delle comparse e poi, studentessa del conservatorio, del Coro per tre stagioni, fino al 1980, mentre il suo debutto da protagonista è avvenuto nel 1983 con la Liù nella 'Turandot'.