I vincitori del premio Ostana

ROMA, 30 MAG - Ascoltare il suono di lingue poco diffuse o a rischio di estinzione come il gallego, l'occitano, il walser. E' possibile farlo al 'Premio Ostana - Scritture in Lingua Madre' che riunisce autori da tutto il mondo dando vita a un festival della biodiversità linguistica. L'XI edizione, dal 31 maggio al 2 giugno a Ostana (Cuneo), vede l'inserimento del Premio tra gli eventi ufficiali dell'Anno Internazionale delle Lingue Indigene, promosso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 2019. I premiati sono: Tilbert Dídac Stegmann, ideatore del metodo EuroComRom per l'apprendimento linguistico; Manuel Rivas, scrittore e poeta di lingua gallega; Anna Maria Bacher, poetessa di lingua walser; Gérard Zuchetto, di lingua occitana, specialista nell'arte dei trovatori; Dariia 'Neseni' Martynova, poetessa e cantante di lingua even, dalla Russia; Craig Patterson, traduttore specializzato in lingua gallega; Franca Masu, cantante di lingua catalana e Marcelo Martinessi, regista paraguayano, lingua guaraní.