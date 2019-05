Sardegna di frontiera per due solitudini

ROMA, 30 MAG - Una storia d'amore tra due adolescenti: un immigrato africano clandestino e la figlia di un trafficante di migranti, entrambi in fuga da un passato che vogliono dimenticare. E tutto questo in una Sardegna di frontiera che sembra un po' un western. Interpretato dagli esordienti Kallil Kone e Anastasyia Bogach, 'Fiore gemello', secondo lungometraggio della regista Laura Luchetti, racconta la storia di due ragazzi che si incontrano in questa Sardegna dalle diverse anime e intraprendono un pericoloso viaggio attraverso terre deserte, paesi, boschi e paesaggi misteriosi di un'isola letta dall'obiettivo di Ferran Paredes Rubio. 'Fiore Gemello' - menzione speciale Fipresci (Federazione internazionale dei critici cinematografici) al 43/o Toronto International Film Festival e in sala dal 6 giugno con Fandango -, spiega la regista, "è la favola nera di due adolescenti, Anna in fuga dal passato e Basim che rincorre il proprio futuro. La loro è un'amicizia disperata che diventa amore".