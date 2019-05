Torna Reazione a catena, Liorni nel game

NAPOLI, 30 MAG - Al centro le parole, protagonisti i concorrenti per il game di Rai1: torna lunedì 3 giugno alle 18.45 'Reazione a Catena - L'intesa vincente', con il nuovo conduttore Marco Liorni al debutto nel genere come padrone di casa del classico preserale estivo, alla 13/a edizione. "Un programma di servizio pubblico, e multipiattaforma - tiene a sottolineare il direttore di rete Teresa De Santis nello studio del centro produzione Rai di Napoli dove 'Reazione a catena' ha trovato da qualche anno casa -. Lavoriamo e giochiamo con la lingua italiana, educando ed interagendo con i giovani attraverso i social". Format che piace non si cambia, tranne che per qualche particolare, la grande novità sarà proprio Liorni che raccoglie il testimone di colleghi che hanno fatto bene, gli ultimi Amadeus e Gabriele Corsi. "Ho molti grazie da dire - premette il confermatissimo presentatore di 'Italia si'.