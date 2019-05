Duomo Monreale, visite guidate di notte

PALERMO, 30 MAG - Torna Monreale by night, il suggestivo itinerario di visita che mette insieme il Duomo e il Chiostro, grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza e CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini). L'iniziativa prenderà il via ogni venerdì sera, a partire dal 31 maggio. Il percorso di visita si snoda dalla biglietteria recuperata, entra nel chiostro benedettino - che di notte acquista una luce diversa, immerso in un silenzio quasi irreale - e attraverso uno speciale passaggio interno, passerà nello spazio sacro del Duomo. La guida condurrà gli spettatori nell'esplorazione del Duomo, leggerà il Vecchio e il Nuovo Testamento sui mosaici, farà ammirare il Cristo Pantocratore prima di passare alla cappella del Crocifisso - meglio nota come Cappella Roano, dal nome del suo fondatore - che accoglie il Tesoro; per ritornare poi lungo gli ambulacri del chiostro.