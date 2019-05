Quel giorno d'estate, vita dopo terrore

ROMA, 29 MAG - Una storia di famiglia delicata sulle conseguenze emotive un attacco terroristico, tra elaborazione del lutto e necessità di andare avanti. La mette in scena Mikhael Hers con Quel giorno d'estate, che dopo aver debuttato in Italia ai 'Rendez vous' in aprile, esce in sala dal 30 maggio con Officine Ubu. Il protagonista è la star francese Vincent Lacoste, che è stato candidato per il film ai Cesar 2019 come miglior attore. Nel cast, fra gli altri, anche Isaure Multrier Stacy Martin, Ophelia Kolb e Greta Scacchi. Lacoste interpreta David, ventenne parigino che non si preoccupa troppo per il domani. La sua vita è stravolta dalla tragedia di perdere la sorella Sandrine (Kolb) in un attentato terroristico compiuto in un parco. Sta a David, doversi prendere cura della nipote di sette anni, Amanda (Multrier) e trovare il modo con lei di tornare alla vita. "Nonostante la premessa tragica non volevo un film cupo - ha spiegato Hers - ma che riuscisse comunque a essere luminoso, grazie alla luce della speranza".