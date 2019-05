Daysy, al debutto con Mama Told me

ROMA, 29 MAG - Arriva dalla Normandia, in Francia, il duo Daysy, formato da Daisy e Leo, entrambi classe '91: sbarca in Italia con il brano di debutto Mama Told Me (TimeRecords/Believe Digital), che anticipa l'uscita nel nostro Paese dell'album Better Days Are Coming (Play Two/Baronesa). Come lo Yin e lo Yang, Daisy e Léo sono due opposti che si attraggono e che fondono armoniosamente nel duo Daysy, il cui nome contiene volutamente entrambe le Y dell'antica filosofia cinese. Chitarra e voce trasportano l'ascoltatore in un groove potente, impregnato di pop, funky, blues e soul. "Siamo sempre stati un duo, non una coppia. Abbiamo una bellissima intesa musicale e una grande amicizia. Siamo cresciuti insieme", spiega Daisy, cantante, musicista e autrice. Dopo la fine dell'esperienza con il gruppo Patchamama e più di 500 concerti, Daisy e Leo hanno deciso di continuare a suonare insieme. Partendo dal nome di Daisy, solare e femminile, sostituiscono la i centrale con un'altra y, richiamando le due Y di Yin e Yang.