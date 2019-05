Io non odio, parole, musiche e violenza

ROMA, 29 MAG - Parole e musica contro la violenza di genere, il razzismo e il bullismo. E' l'appuntamento che il 30 maggio vedrà protagonisti all'Auditorium Parco della Musica di Roma Vinicio Capossela, Zen Circus, Margherita Vicario, Cor Veleno, Fulminacci e Micol, guidati dal giornalista Ernesto Assante, per il terzo appuntamento di IO NON ODIO, promosso dalla Regione Lazio. Studenti delle scuole di Roma e del Lazio saranno coinvolti in due ore di musica, momenti di spettacolo, interventi artistici, narrazioni e racconti sui temi della lotta alla violenza contro le donne, della convivenza civile, contro il razzismo, e il bullismo. Per contrastare i passi indietro in tema di diritti e per una cultura della convivenza fra uomini e donne, della parità e del reciproco riconoscimento, "Io non odio" fino a dicembre porterà nelle scuole del Lazio progetti artistici di varia natura, che si fanno percorsi di avvicinamento e sensibilizzazione con l'obiettivo di creare una rete contro la violenza negli istituti del Lazio.