Santa Cecilia, Frank dirige Mahler

ROMA, 29 MAG - Mikko Frank sul podio di Santa Cecilia per dirigere la Seconda Sinfonia "Resurrezione" di Gustav Mahler giovedì 30 maggio per la stagione sinfonica di Santa Cecilia (ore 19:30, repliche venerdì 31 alle 20.30 e sabato 1 giugno alle 18, Auditorium Parco della Musica). L'appuntamento con il capolavoro del sinfonismo tedesco di fine Ottocento vedrà il maestro finlandese, al suo secondo anno da direttore ospite principale, alla guida dell'orchestra dell'Accademia Nazionale con il coro diretto da Ciro Visco e le voci solistiche del soprano austriaco Genia Kuhmeier e del mezzosoprano tedesco Gerhild Romberger. Per completare la composizione Mahler impiegò circa sei anni. Una lunga e complessa gestazione, cominciata nel 1888 e proseguita cinque anni più tardi, nell'estate del 1893.