Spiccano fiabe russe a Premio Andersen

GENOVA, 29 MAG - Spicca la quantità di fiabe russe tra il migliaio di elaborati inviati anche quest'anno da tutto il mondo per la 52/a edizione del Premio Andersen, in programma a Sestri Levante (Genova) dal 6 al 9 giugno. Al Festival Andersen, la kermesse di spettacolo per i luoghi pubblici che a Sestri Levante attira in media 75mila presenze, è stata conferita quest'anno la Medaglia del Presidente della Repubblica e il prestigioso premio Hans Christian Andersen Award, assegnato in Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per qualità e opera di promozione dedicata al favolista danese. Oltre alla novità della giuria, che vede la presidenza di Lidia Ravera dopo la scomparsa del fondatore del premio letterario David Bixio, ospite d'onore del Festival sarà il pianista Giovanni Allevi. Tra gli eventi in programma, poi, spettacoli con Corrado Augias, Diodato, Raphael Gualazzi e Laura Moranti. Il Festival si aprirà il giovedì 6 con il tradizionale corteo dei bambini.