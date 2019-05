A teatro, Latella ritrova Bonaventura

ROMA, 29 MAG - ''L'Isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi'' di Sergio Tofano diretto da Antonio Latella a Torino e il focus su Gérard Watkins tra ''Non mi ricordo più tanto bene'' e ''Scene di violenza coniugale'', a Roma; ''Matilde e il tram per San Vittore'' di Renato Sarti e ''La nipote di Mubarak'' di Valentina Diana per la regia di Vinicio Marchioni, entrambi a Milano; fino a ''La gioia'' di Pippo Delbono che apre il 24/a Festival delle Colline Torinesi: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.