Arriva in Italia Facebook film

ROMA, 29 MAG - Arriva anche in Italia Facebook Film, una funzionalità dedicata agli appassionati di cinema. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e poi in Regno Unito e Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest'esperienza con i propri amici con un clic. Warner Bros. Entertainment Italia è una delle prime major a testare queste nuove funzionalità in occasione dell'uscita nelle sale italiane di Godzilla II King of the Monsters - nuovo capitolo dell'universo MonsterVerse - il 30 maggio. Per provare Film è sufficiente accedere al menu generale di Facebook e selezionare l'icona con l'immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: "Film", con l'elenco degli spettacoli in programmazione, la descrizione, il trailer, tutte le informazioni su cast e regista; e "Cinema", con la lista delle sale, gli orari degli spettacoli e i link per acquistare il biglietto online.