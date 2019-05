Gennaro Serio vince 32/o Premio Calvino

TORINO, 28 MAG - Gennaro Serio è il vincitore della 32/a edizione del Premio Italo Calvino con il romanzo 'L'attività letteraria a Gibilterra nel secolo XXI'. Una prima menzione speciale della Giuria è andata a Cristina Gregorin, per il romanzo 'L'ultima testimone', e una seconda a Daniela Gambaro, per la raccolta di racconti 'Dieci storie quasi vere'. La giuria ha deciso di assegnare il Premio al romanzo di Serio "per il coraggioso esperimento metaletterario condotto nel testo con lingua poliedrica, sulla scia dei modelli cosmopoliti di Vila-Matas e Bolao. Un giallo sofisticato dal gusto ironico e parodistico che vede i protagonisti in viaggio per l'Europa dei luoghi di culto della scrittura terminando nella Gibilterra dell'immortale Molly Bloom". Infine è stata assegnata a 'Sildenepro il fantasista ribelle' di Roberto Peretto la 'menzione speciale del Direttivo'. L'opera è stata scelta, tra tutti i manoscritti partecipanti al bando, per il suo particolare valore sotto il profilo sperimentale.