Coez, vado controcorrente

ROMA, 28 MAG - "Mi sono impegnato tanto in questo periodo ma mi è mancato il motivo principale per cui faccio questo lavoro, suonare. Ora riparto dai palazzetti, proponendo quasi 30 canzoni... non vedo l'ora". Lo dice accennando un sorriso Coez, il cantautore/rapper di origine campana, cresciuto a Roma, che con tre anteprime nella Capitale, il 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport dà il via al nuovo tour che dopo una pausa estiva riprenderà dal 29 settembre all'Arena di Verona, per proseguire fino a dicembre. Tra le tappe: Torino, Ancona, Assago (Mi), Livorno, Firenze, Casalecchio di Reno (Bo), Acireale (Ct), Napoli e Bari.Concerti costruiti sull'intero percorso artistico di Coez (all'anagrafe Silvano Albanese, classe 1983), che festeggia quest'anno dieci anni di carriera solista: il suo quinto album, E' sempre bello, ha debuttato a fine marzo, direttamente al primo posto in classifica. Durante i concerti, Coez proporrà anche un video su Open Arms, Ong che opera nel Mediterraneo per salvare i migranti