Piovani a Firenze con orchestra Maggio

FIRENZE, 27 MAG - Dalla colonna sonora di 'La vita è bella' a 'La notte di San Lorenzo': il maestro Nicola Piovani salirà sul podio dell'Orchestra del Maggio Musicale fiorentino per 'Piovani dirige Piovani' un concerto dedicato alle sue più note colonne sonore. Lo spettacolo, in programma il 15 luglio in piazza Santissima Annunziata, rientra nell'ambito del festival Musart che dal 13 al 24 luglio porterà nel centro storico di Firenze grandi nomi della musica, dello spettacolo e della danza. Dopo il successo, lo scorso anno, di 'La Pietà', Piovani torna alla guida del Maggio che così conferma anche per il 2019 la partecipazione al Musart. Il pianista, direttore d'orchestra e compositore proporrà le sue composizione più note per il cinema, come i brani tratti da 'Kaos' di Vittorio e Paolo Taviani, da 'Il marchese del Grillo' di Mario Monicelli, e dai film di Federico Fellini 'L'intervista', 'La voce della luna', 'Ginger e Fred'.