Flash mob per 200 anni Infinito 28(5

-RECANATI (MACERATA), 26 MAG - L'Infinito di Giacomo Leopardi superstar per tutto il 2019 e oltre nel duecentesimo anniversario della sua stesura. Per celebrare 'l'idillio perfetto', uno dei testi poetici più famosi e amati della lingua italiana, la contessa Olimpia Leopardi, discendente diretta del poeta, ha organizzato a Recanati il 28 maggio alle 11:30, insieme al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, in collaborazione con la Rai un flash mob degli studenti di tutta Italia che reciteranno in contemporanea e in diretta social la celebre poesia: sarà "#200infinito". "Mi è sembrato giusto - dice la contessa all'ANSA - ambientare l'iniziativa nella piazzetta del Sabato del Villaggio" su cui affaccia Palazzo Leopardi, "collegandola simbolicamente a tutte le piazze italiane per trasformarle da luogo in cui la gente passa ignorandosi o addirittura urtandosi, in uno spazio di condivisione spirituale. Ma il mio sogno è che anche gli esponenti del Senato e della Camera, assieme alle più alte cariche dello Stato facciano lo stesso".