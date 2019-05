La seduzione della Maniera di Vivarelli

FIRENZE, 25 MAG - Si intitola 'Jorio Vivarelli a Firenze. La seduzione della Maniera', la mostra di opere del grande scultore pistoiese (1922-2008) in programma dal 27 maggio al 27 giugno nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. L'esposizione propone 60 opere di piccole dimensioni oltre a vari disegni, tutti realizzati dagli anni Sessanta, il periodo fiorentino dell'artista, al 1975. La rassegna, spiega una nota, è organizzata dalla Fondazione Vivarelli. Nel corso dei vent'anni nei quali ha abitato a Firenze (1949-1969), Vivarelli ha manifestato interesse e attrazione per gli sviluppi del Manierismo nella scultura fiorentina della seconda metà del Cinquecento, in particolare per le opere di Giambologna, Ammannati, Cellini e altri. La mostra documenta, tra l'altro, precisi collegamenti tra le piccole sculture dell'artista con il Ratto della Sabina e la Fontana dell'Oceano a Boboli, la Fontana dell'Ammannati in Piazza della Signoria, la Ninfa i Fontainebleau e il Perseo di Cellini.