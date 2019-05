Firenze, Muti dirige Orchestra Cherubini

FIRENZE, 25 MAG - Il maestro Riccardo Muti, a un anno dalla sua ultima presenza, tornerà sul podio del Maggio Fiorentino per l'82/a edizione del Festival Musicale, a capo dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata, e il Coro della Radio Bavarese e dirigerà la Missa defunctorum per soli, coro e orchestra di Giuseppe Paisiello (maestro del coro Stellario Fagone). L'appuntamento è per martedì 28 maggio, alle 20. Riccardo Muti proporrà una partitura del Settecento napoletano - a lui tanto caro - e che egli stesso ha sottratto all'oblio. Con il maestro Muti, i solisti Benedetta Torre e Giovanni Sala, entrambi formatisi alla Riccardo Muti Opera Academy, Daniela Barcellona e Gianluca Buratto.