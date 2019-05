Sfera Ebbasta torna in tour

ROMA, 24 MAG - Sfera Ebbasta si prepara a tornare sul palco con lo "Sfera Ebbasta summer tour", che dal 14 giugno lo vedrà protagonista anche in Europa per tutta l'estate. Il via da Milano, dopo il successo in aprile al Forum di Assago, dove dividerà il palco insieme alla leggenda del Reggaeton mondiale J.Balvin, ad Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, per proseguire il 7 luglio a Les Ardentes Festival di Liegi (BE), il 12 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno (CH), il 14 luglio a Ibiza (ES), il 19 Luglio all'Urban Hymns Festival di Madrid (ES), il 24 luglio a Pag (HR), il 27 luglio a Nova Gorica (SL), il 29 luglio a Corfù (GR), il 3 agosto a Berlino (DE), l'8 agosto a Barcellona (ES), il 12 agosto a Ibiza (ES), il 13 agosto a Marbella (ES), il 15 agosto a Formentera (ES) e il 25 agosto nuovamente ad Ibiza (ES).