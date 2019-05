L'Isola di Pietro, Morandi in Sardegna

CAGLIARI, 24 MAG - La squadra de "L'Isola di Pietro" è ritornata in Sardegna per girare la terza stagione della serie Tv coprodotta da Rti e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. "Quando abbiamo iniziato tre anni fa non potevamo certo immaginare che ci sarebbe stata una seconda e poi una terza stagione, magari ci sarà anche la quarta", racconta all'ANSA il protagonista Gianni Morandi, oggi a Cagliari nella sede istituzionale della Regione per presentare la fiction con il resto del cast e i produttori. Lunedì scorso il primo ciak. "Conoscevo la Sardegna perché soprattutto ai miei inizi, negli anni '60, ci ho cantato tante volte, ora però, trascorrendo tanto tempo qui, ho avuto modo di conoscere meglio zone come il Sulcis e i luoghi dove è ambientata la storia, cioè Carloforte, Sant'Antioco, Iglesias, Portoscuso, Calasetta e Carbonia, che mostrano quanto la Sardegna non sia solo Costa Smeralda", spiega il cantante-attore. Ma la vera sorpresa, svela, è la gente.