Guarnieri presidente onorario Tls

SPOLETO (PERUGIA), 24 MAG - Adriano Guarnieri, considerato uno dei più importanti compositori a livello nazionale e internazionale, è stato nominato presidente onorario del Teatro lirico sperimentale di Spoleto. Lo ha deciso all'unanimità il consiglio direttivo su proposta del direttore artistico Michelangelo Zurletti e del coordinatore Claudio Lepore. "E' per noi un grande onore quindi poterLa accogliere ufficialmente nella nostra Istituzione quale presidente onorario" ha scritto a Guarnieri il legale rappresentante del Teatro lirico Sperimentale Battistina Vargiu. Il compositore - riferisce l'Istituzione spoletina - ha accolto con entusiasmo la proposta. "Sono onorato di tale nomina - ha sottolineato -, ed accetto con gioia tale incarico, affidandomi in tutto agli impegni richiesti". Guarnieri ha tra l'altro insegnato composizione nei conservatori di Milano, Firenze, Pesaro e Bologna ed ha tenuto seminari in America. (ANSA).