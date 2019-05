Raig: 'Affetto Placebo' è nuovo inizio

MILANO, 24 MAG - Un nuovo album per Raige che oggi pubblica il suo 'Affetto placebo'. Anticipato dal singolo 'Un milione di sassi', che in pochi giorni ha superato online i cinquanta mila streaming, è composto da una scaletta di undici brani inediti, tra canzone d'autore e pop, oltre a quattro bonus track. Per presentare l'album e incontrare il suo pubblico, il rapper-cantautore comincerà oggi dalla Feltrinelli di Milano (piazza Piemonte, alle 18,30) una serie di instore. "E' l'unica cura che funziona - ha detto Raige a proposito del titolo scelto - perché alla fine quello che ci salva sono i rapporti che creiamo".