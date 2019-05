A Fondazione Nomas, Montblanc Culture

ROMA, 24 MAG - È la Fondazione Nomas la vincitrice italiana del Montblanc De La Culture Arts Patronage Award 2019, il premio annuale con cui Montblanc riconosce l'inestimabile contributo dei mecenati d'arte moderni. Fondata nel 2008 dai collezionisti Stefano e Raffaella Sciarretta, Fondazione Nomas promuove ricerca e sperimentazione a partire dalle pratiche artistiche contemporanee attraverso mostre, progetti education, talks, seminari, convegni, laboratori, reading room che coinvolgono scuole, università, accademie, musei, fondazioni. Con il sostegno del Montblanc de la Culture Arts Patronage Award, la fondazione riporta il focus sulle periferie urbane, spazio pubblico per produrre economia e soggettività morale. In occasione del premio, ogni anno Montblanc presenta anche uno strumento da scrittura in edizione limitata dedicato ai grandi mecenati del passato. La collezione Patron of Art 2019 rende omaggio al grande rande imperatore romano Publius Aelius Hadrianus (76 -138 d.C.)