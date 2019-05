Brignone, campionessa per l'ambiente

ROMA, 24 MAG - Gli sci ai piedi, che questa volta, non corrono, ma trascinano a fondo. Bottiglie, flaconi, buste: la plastica è ovunque e stringe, avviluppa, toglie l'aria. ''Non oso immaginare come si sentano i pesci''. Dalle piste da sci al blu degli abissi, la campionessa olimpica Federica Brignone si schiera in difesa dell'ambiente protagonista di Traiettore liquide, mostra fotografica di Giuseppe La Spada, esposta nelle sedi di Banca Generali Private d'Italia, a partire da Roma (ingresso gratuito, fino al 3/6 a via Bissolati e dal 10/6 a Piazza CLN a Torino). L'allarme, quello lanciato dall'Onu: entro il 2050 oltre 8 milioni di tonnellate di plastica invaderanno i nostri mari e gli scatti di Traiettorie liquide immaginano la campionessa sciare sott'acqua, tra le acque blu di Lipari e quelle piene di plastica di una piscina ad Abano. ''Ho provato davvero un senso di claustrofobia - dice lei - Il messaggio è chiaro: la plastica è utile, non possiamo farne e a meno. Ma impariamo a utilizzarla meglio''