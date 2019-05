Bertè doppia la nonna Famiglia Addams

ROMA, 23 MAG - Con una carriera di oltre 40 anni - in cui Loredana Bertè ha fatto veramente di tutto - alla grande artista era rimasto un sogno nel cassetto: doppiare un film. A darle l'occasione è arrivata Eagle Pictures con La Famiglia Addams. Loredana, infatti, presterà la sua voce al personaggio della nonna, che nella versione originale Usa è stato affidato alla pluripremiata Bette Midler. Una nonna dall'animo ribelle, rivoluzionario e anticonformista... che in questa versione troveremo a capo di un'insolita rock band. Il ritorno sul grande schermo della famiglia più strana ed esilarante sarà in grande stile: un incredibile film d'animazione realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams. Ancora top secret il resto delle voci italiane del film, che arriverà nelle nostre sale, neanche a dirlo, il 31 ottobre, per Halloween.(ANSA).