Zucchero, 30 anni di Oro Incenso e Birra

ROMA, 23 MAG - In occasione del trentennale dalla pubblicazione, dal 14 giugno sarà disponibile "Oro Incenso & Birra 30th Anniversary", speciale edizione del quinto album di Zucchero "Sugar" Fornaciari, uscito nel 1989 ed entrato a pieno titolo nella storia della musica italiana e non solo, polverizzando tutti i record degli album più venduti di allora con 8 milioni di copie. Ancora oggi è uno dei dischi più venduti di sempre. Per celebrare l'anniversario, "Oro Incenso & Birra" sarà disponibile in tre versioni: LP rimasterizzato 180g, 3 cd rimasterizzati e Super Deluxe Edition in tiratura limitata e numerata con 3 cd, LP e dvd, con un'intervista a Zucchero con immagini di repertorio, videoclip dei brani del disco e un libro fotografico con aforismi e la storia dell'album nelle parole dello stesso Zucchero. Tra i brani del disco Overdose (d'amore), Diavolo in me, Nice (Nietzsche) che dice, Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...), Diamante, con il testo di Francesco De Gregori.