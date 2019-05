Cade sul set di Bond25, operato Craig

NEW YORK, 23 MAG - Incidente per Daniel Craig sul set di 'Bond25'. L'attore si è fatto male ad una caviglia durante le riprese in Giamaica ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. "Daniel Craig - si legge sull'account ufficiale Twitter del film - sarà operato alla caviglia a causa di una ferita durante le riprese in Giamaica. La produzione andrà avanti, mentre Craig sarà in convalescenza per due settimane". Secondo quanto scrive Fox News, Craig è scivolato su un pontile ed è caduto rovinosamente. Non è la prima volta che l'attore si fa male durante riprese d'azione. Mentre girava 'Casino Royale' gli saltarono due denti, mentre in 'Quantum of Solace' gli è saltata la punta del dito. Infine con 'Spectre' si fece male ad un ginocchio. Sempre su Twitter la produzione ha fatto sapere che la data di uscita per Bond25 resta aprile 2020. Parte del film sarà girata anche in Italia, oltre che in Norvegia e Londra.