Ed Sheeran annuncia uscita nuovo album

ROMA, 23 MAG - Ed Sheeran annuncia l'uscita del nuovo album: il 12 luglio arriva "No.6 Collaborations Project". E il 24 maggio sarà rilasciata la traccia "Cross me", con la collaborazione di Chance the Rapper e PnB Rock. "Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project - ha dichiarato il cantautore britannico -. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci" Il nuovo singolo di Ed Sheeran "I don't care", appena uscito, è entrato direttamente al n°1 della classifica di vendita (Fimi/Gfk) dopo aver ottenuto oltre 150 milioni di stream in meno di una settimana. Attualmente Sheeran è l'artista più ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 50 milioni di ascoltatori questo mese.