Toy Story 4, Reeves voce action figure

ROMA, 23 MAG - Duke Caboom, action figure di un motociclista baffuto, un po' sbruffone ma simpatico e spericolato che si definisce "il più grande stuntman del Canada", abbigliato in una tuta dai colori e con lo stemma della bandiera canadese, è il personaggio doppiato da Keanu Reeves, sotto i riflettori nel nuovo trailer di Toy Story 4. Prodotto dalla Pixar Disney e diretto da Josh Cooley, il film animato che riprende le avventure dei giocattoli capitanati dal cowboy Woody e dall'astronauta Buzz Lightyear arriverà in sala il 26 giugno. I giochi, regalati nel terzo film da Andy alla piccola Bonnie, sono ormai dediti a prendersi cura della bambina. Cercano di far sentire parte del gruppo anche il nuovo arrivato, Forky, forchetta di plastica depressa per essere stata trasformata dalla bimba in giocattolo. Quando, durante una gita famigliare, Forky scompare, Woody decide di andare a cercarlo per riportarlo a Bonnie; nel viaggio ritrova la vecchia amica Bo Peep.