Morta Judith Kerr, scrittrice per bimbi

LONDRA, 23 MAG - E' morta all'età di 95 anni, dopo una breve malattia, Judith Kerr, la scrittrice di origine tedesca, naturalizzata britannica, celebre per le sue storie per bambini. Fra le sue opere più famose, i libri illustrati (da lei stessa) 'La tigre che venne per il tè' (un bestseller internazionale) e la serie del gatto 'Mog', oltre ai romanzi 'Quando Hitler rubò il coniglio rosa' e 'La stagione delle bombe', in cui descrive la sua esperienza autobiografica. All'età di 11 anni, nel 1933, Kerr con la sua famiglia di origine ebraica lasciò la Germania dopo la salita al potere del nazismo. Prima ripararono in Svizzera e in Francia, per poi arrivare nel Regno Unito, dove la scrittrice ha trascorso il resto della sua vita.