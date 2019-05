Star di Trono di spade e Gotham a Padova

ROMA, 22 MAG - Le star de Il Trono di Spade, The Punisher, Gotham, Arrow, Lo Hobbit, X-Men, Deadpool sono attese a Padova per la prima edizione del 'Lionsgates Con 2019'. Tra i nomi annunciati Ben Mckenzie, protagonista di Gotham Jon Bernthal, protagonista di The Punisher e Morena Baccarin, protagonista di Deadpool. E in arrivo uno dei protagonisti di Il Trono di Spade. L'evento speciale per chi ama le serie tv americane, ispirato allo stile dei grandi comicon internazionali, si svolgerà dal 21 al 23 giugno allo Spazio Eventi (padiglione 11) della Fiera di Padova. A 'Lionsgates Con 2019' sarà possibile partecipare a conferenze a tema, incontrare i grandi protagonisti di film e serie tv, alcuni dei quali per la prima volta in Europa. Tra i nomi già confermati: Ben Barnes, il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray; Manu Bennett che interpreta Crixus in Spartacus; Natalie Alyn Lind, che è Silver St.Cloud in Gotham e Morena Baccarin, protagonista femminile in Deadpool 1 & 2.