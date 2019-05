Leone Piccioni, la sua vita per i libri

ROMA, 23 MAG - A un anno dalla morte, Leone Piccioni viene ricordato in un convegno che rende omaggio alla sua "vita per la letteratura" e con una mostra documentaria relativa ai suoi epistolari. Al convegno, che si svolgerà il 27 e 28 maggio all'Archivio centrale dello Stato, all'Eur, saranno proiettati, per gentile concessione di Rai Teche, due video con i suoi documentari-intervista a Eugenio Montale nel 1966 e a Giuseppe Ungaretti, nel 1963, realizzati per la Rai, azienda in cui Piccioni ha lavorato per oltre 40 anni e di cui è stato alto dirigente. Tante le testimonianze, tra cui quelle di Valerio Magrelli, Marta Morazzoni, Raffaele Manica, Margaret Mazzantini e Renzo Arbore. Le iniziative sono organizzate dall'associazione Amici di Leone Piccioni, fondata dai figli Giovanni e Gloria. La corrispondenza con i protagonisti della cultura italiana del 900, recentemente acquisita dal Mibac, è composta da circa 150 epistolari e con la biblioteca privata donata dagli eredi è conservata all'Archivio centrale dello Stato.