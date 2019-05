Mostra archeologia etrusca nel Modenese

MODENA, 23 MAG - La Galleria Estense di Modena ospita, dal 25 maggio all'1 ottobre, una mostra che documenta la presenza etrusca nel territorio modenese. L'esposizione - 'Lo specchio di Celestino. Archeologia etrusca a Modena nella prima metà dell'Ottocento' - si concentra sul piccolo sepolcreto etrusco ritrovato nel 1841 nei campi di Galassina di Castelvetro, databile, in base ai materiali finora conosciuti, tra la fine del VI e il V secolo a.C. Qui i proprietari di un fondo, in occasione di lavori agricoli, rinvennero i resti di quattro tombe etrusche a incinerazione, il cui ricco corredo, tra i più pregevoli di età etrusca nel territorio modenese, fu acquistato da Francesco IV Asburgo-Este, duca di Modena, per arricchire la sua collezione di antichità e il Museo Estense.