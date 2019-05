DiCaprio sul red carpet per l'ambiente

CANNES, 22 MAG - E' tornato sul red carpet questa sera Leonardo DiCaprio, non come attore come ieri per il film di Quentin Tarantino C'era una volta a Hollywood ma come attivista ambientalista e produttore del documentario Iced on fire, tra le proiezioni speciali del festival oggi. Con lui la regista Leila Conners​ che ha detto "quando una personalita' come Leonardo parla di certi temi, ne fa comunicazione mediatica arriva un grande aiuto. Il film pero' vuole incoraggiare tutto il pubblico a darsi da fare personalmente per salvare l'ambiente senza demandare a persone celebri di farlo". Il tono del documentario e' moderatamente ottimista. "Oggi abbiamo le soluzioni per aiutare il pianeta, per ridurre la nostra impronta ambientale con atteggiamenti e stili di vita", ha detto la regista. Ice on Fire mostra cosa si sta facendo in questo senso: Nuovi carburanti più puliti, alghe rivoluzionarie, tecniche avanzate per espellere l'anidride carbonica dall'atmosfera.