Addio a Binyavanga Wainaina, fece outing

ROMA, 22 MAG - E' morto ieri a Nairobi a soli 48 anni, al termine di una lunga malattia, Binyavanga Wainaina, come ha annunciato il suo amico, Tom Maliti, presidente del Kwani Trust fondato dallo stesso Wainaina, che pubblicava l'omonima rivista 'Kwani'. Era nato in Kenya a Nakuru il 18 gennaio 1971. E' autore d'importanti articoli critici sui luoghi comuni che caratterizzano lo sguardo sul continente africano (''How to write about Africa, How not to write about Africa'') e di un fortunato memoir intitolato, nell'edizione italiana edita da 66thand2nd nel 2013, ''Un giorno scriverò di questo posto''. Lo scrittore fu incluso nel 2014 nella lista del 'Time' dei 100 uomini più influenti del pianeta, dopo che a seguito all'approvazione di leggi persecutorie sull'omosessualità in Uganda (paese natale di sua madre) e in Nigeria, aveva deciso di rendere nota la sua omosessualità. Lo fece in maniera indimenticabile e commovente: "I am homosexual, mum", nuovo capitolo da aggiungere al suo libro autobiografico.