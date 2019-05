Bansky 'espone' a S.Marco, allontanato

(ANSA)- VENEZIA, 22 MAG -Bansky espone, com'è nel suo stile, un' opera a S.Marco a Venezia, e i vigili lo allontanano perchè non ha l'autorizzazione. E' accaduto il 9 maggio a 2 giorni dall' apertura della Biennale d'Arte,appuntamento del quale lo street artist annota su Instagram: "per qualche motivo non sono mai stato invitato".Così, in un video, ha registrato la perfomance dell'esposizione e dell'allontanamento in sincronia temporale con l'immagine,sullo sfondo,di una nave da crociera in bacino S. Marco.Ed è una nave dipinta in un quadro 'scomposto' il soggetto di 'Venice in oil' esposto da un tizio che mai si vede in faccia pur con la telecamera puntata all'arrivo dei vigili "chiamati dai Guardians -dice Marco Agostini,comandante dei vigili lagunari -.Hanno chiesto in inglese alla persona se aveva l' autorizzazione, invitandola ad allontanarsi".Agostini rileva che né gli agenti hanno chiesto l'identità,né la persona ha detto chi era.Pensa che era tutto studiato:"tutto è avvenuto quando sullo sfondo c'era una nave da crociera".