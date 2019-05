Wertmuller, io e il legame con Giannini

CANNES, 22 MAG - E' stata la prima donna in concorso a Cannes, era Mimì metallurgico 1972 e la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nel 1977. Oggi Lina Wertmuller ha 90 anni, è a Cannes con la figlia Maria e l'amico Valerio Ruiz che qualche anno fa le dedicò un affettuoso documentario, Dietro gli occhiali bianchi, per partecipare alla presentazione del restauro proprio di 'Pasqualino', un film di culto realizzato dalla regista e ora a Cannes Classics alla presenza sua e di Giancarlo Giannini. Il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale hanno curato, grazie all'impegno economico di Genoma Films, il restauro del film. Con Giannini "il sodalizio di una vita, nove film insieme", dice la regista. L'opera di restauro di Pasqualino settebellezze "è seria e meritoria". Il film ottenne una candidatura ai Golden Globe e quattro all'Oscar (tra cui quella come miglior regista, prima volta in assoluto nella storia dell'Academy per una donna).