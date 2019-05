'Matthias & Maxime' legati da un bacio

CANNES, 22 MAG - Matthias & Maxime' di e con Xavier Dolan, in concorso a Cannes, racconta il lento passaggio di un'amicizia maschile verso l'amore. Un bacio, dato per gioco dai due in occasione di film amatoriale girato da una loro amica, lascia in loro il segno di qualcosa che ancora non conoscono. Girato in Québec, dove il regista, trent'anni appena compiuti, è cresciuto, racconta, con modi e ritmi nuovi e più colorati, una lunga reunion di un gruppo di amici di Montréal che si rivedono dopo tanti anni. Ma al centro di un film molto dialogato, pieno di scherzi, liti e rifugi tra questi amici in preda a una rinnovata goliardia, c'è il rapporto che lega profondamente Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) e Maxime (lo stesso regista che recita con un'enorme voglia rossa sul lato sinistro del volto). "Ho provato nuove tavolozze di colori, un nuovo stile e ritmo, un nuovo modo di scrivere. Questo film è in realtà - dice Dolan - un nuovo inizio, molto diverso da Mommy o È solo la fine del mondo".