Stadio, ritorno live e discografico

ROMA, 22 MAG - Gli Stadio tornano a distanza di due anni dalla loro vittoria al Festival di Sanremo con "Un giorno mi dirai", annunciando tre nuovi appuntamenti discografici e live: un nuovo tour "Stadio Mobile Live 4.0", la ripubblicazione in doppio vinile per Universal Music del loro album più venduto "Stadio Mobile Live" e un brano inedito "Tu sei l'amore di cui hai bisogno". Un ritorno che guiderà la band verso la celebrazione del loro 40esimo anniversario nel 2020 e segnato anche da una ricerca verso sonorità nuove, soul e rhythm and blues, contaminazioni entrate nelle venature della band grazie anche alle collaborazioni di questi anni con artisti come Paolo Fresu. Dal 31 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo Tu sei l'amore di cui hai bisogno, il brano arrangiato da Celso Valli e prodotto insieme al gruppo.